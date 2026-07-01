الظهراوي: منع سفر نحو 500 مسافر يوميًا لشراء المعسل والدخان على جسر الملك حسين

خبرني - قال النائب محمد الظهراوي إنه تلقى اتصالًا من رئاسة الوزراء، تناول متابعة الأوضاع على جسر الملك حسين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد اهتمامه بالملف ومتابعته اليومية للإجراءات المتخذة.

وأوضح الظهراوي، في منشور له على الفيسبوك، أنه جرى اليوم تصويب بعض الأخطاء الفردية التي رافقت العمل على الجسر، مؤكدًا أن الخطوات التي اتخذت تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أن الإجراءات أسفرت عن منع سفر نحو 500 مسافر يوميًا، قال إن غاية سفرهم كانت شراء المعسل والدخان، لافتًا إلى أن الملاحظات التي نقلها إلى الجهات المختصة وصلت، وسيجري مواصلة متابعتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الظهراوي أن العمل سيستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين سير العمل على جسر الملك حسين، وتسهيل حركة المسافرين، بما يضمن معالجة الملاحظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.