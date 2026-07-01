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الصادرات التجارية للزرقاء تقارب 21 مليون دينار في حزيران

  • 01 تموز 2026
  • 13:49
الصادرات التجارية للزرقاء تقارب 21 مليون دينار في حزيران

خبرني  - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر حزيران لهذا العام بلغت قرابة 21 مليون دينار، وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها 317 شهادة.

وأشار شريم إلى أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر حزيران، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

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