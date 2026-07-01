كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسورية وغزة لفترة غير محدودة

خبرني - أكد وزير الدفاع الإسرائيل يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسورية وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب.

وقال كاتس "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسورية وغزة لفترة غير محدودة، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا".

وشدد كاتس "لن ننسحب من المناطق الأمنية".

وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض "بكل قوة" لضربات في حال هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقاتل في لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الثلاثاء أن قواته ستبقى في لبنان ما دام حزب الله، يشكل تهديدا.

ويؤكد قادة إسرائيل أن قوات جيش الاحتلال لن تقوم بأي انسحاب إلا بعد نزع سلاح حزب الله من لبنان.

وفي سوريا، وسعت إسرائيل انتشار قواتها في جنوب سورية إلى جبل الشيخ وأبعد من المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، عقب سقوط حكم بشار الأسد في 2024.

أما في غزة، فتسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع وهي لم توقف ضرباتها بشكل كامل رغم اتفاق وقف إطلاق النار.