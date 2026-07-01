تهمة جديدة من نوعها لإسرائيليين بعد عملية نفذاها على حدود مصر

خبرني - في خطوة تعكس تصعيدا قانونيا وأمنيا غير مسبوق، وجهت النيابة العامة في جنوب إسرائيل لائحة اتهام خطيرة تتضمن بنداً جديداً لم يُستخدم من قبل في قضايا التهريب.

ويشمل البند "المساس بسيادة الدولة"، وذلك ضد شاب وقاصر اتُهما بإدارة شبكة متطورة لتهريب المخدرات من مصر باستخدام الطائرات المسيّرة.

وقالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية إن النيابة العامة في جنوب إسرائيل قدمت لائحة اتهام وصفت بالخطيرة ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، إلى جانب قاصر يبلغ 16 عاماً، على خلفية اتهامات بإدارة شبكة متطورة لتهريب المخدرات من الأراضي المصرية باستخدام طائرات مسيّرة.

وأضافت القناة العبرية أن المتهمين نسقا مع جهة على الجانب المصري من الحدود لتنفيذ عمليات تهريب عبر طائرات بدون طيار كانت تعبر الحدود وهي تحمل شحنات من المخدرات، قبل أن تعود مجدداً لاستلام دفعات إضافية.

وأشارت إلى أن تفاصيل التحقيق كشفت تسلم المتهمين الشحنات بعد هبوط الطائرات داخل الأراضي الإسرائيلية، ثم قيامهما بإخفاء كميات من المخدرات بلغ وزنها نحو 45 كيلوغراماً من الحشيش في منطقة قريبة من طريق رئيسي.

كما أفادت التحقيقات بأن الشرطة رصدت تحركات المشتبه بهم وأقامت حواجز في المنطقة، إلا أن المتهمين حاولا الفرار عبر القيادة بسرعة وتجاهل أوامر التوقف، قبل أن تتم ملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما.

وفي خطوة وصفت بأنها لافتة، أدرجت النيابة ضمن لائحة الاتهام بنداً غير معتاد يتعلق بـ"المساس بسيادة الدولة على الحدود"، إلى جانب تهم استيراد وحيازة مواد مخدرة وتعريض حياة الآخرين للخطر وعرقلة عمل الشرطة.

ويرى مراقبون أن إدراج هذه التهمة يعكس تشدداً متزايداً تجاه عمليات التهريب العابرة للحدود، خاصة في ظل المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة مثل الطائرات المسيّرة في تنفيذ أنشطة غير قانونية.