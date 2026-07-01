توضيح حول العثور على الطفل أيهم في عين الباشا وعدم ارتباطه بحادثة الزرقاء

خبرني - أكد جد الطفل أيهم جهاد بركات أن حفيده عُثر عليه سالماً مساء أمس في منطقة أم الدنانير بعد ساعات من البحث في منطقة عين الباشا، مشيراً إلى أنه فقد نحو الساعة الثالثة عصراً وتم العثور عليه عند الساعة العاشرة ليلاً وهو بصحة جيدة.

وأوضح الجد أن الطفل الذي جرى الحديث عنه هو طفل مختلف تماماً عن الطفل الآخر الذي تم تداول خبر العثور عليه بعد تغيبه في محافظة الزرقاء، نافياً أي ارتباط أو خلط بين الحالتين.

ودعا الجد إلى ضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات وعدم الخلط بين الحوادث، موجهاً الشكر لكل من ساهم في عمليات البحث والمساعدة في إعادة الطفل إلى أسرته سالماً.

