رسميًا.. برشلونة يجدد عقد مدافعه

خبرني - أعلن نادي برشلونة تجديد عقد مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن، رسميًا، ليستمر داخل صفوف النادي الكتالوني حتى عام 2028.

وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي، أن الموسم المقبل سيكون الخامس لأندرياس كريستنسن مع برشلونة بعد انضمامه من تشيلسي في صيف 2022.

خلال مواسمه الأربعة مع النادي الكتالوني حتى الآن، شارك في 98 مباراة رسمية مع برشلونة: 71 مباراة في الدوري، و15 في دوري أبطال أوروبا، ومباراتان في الدوري الأوروبي، و6 في كأس ملك إسبانيا، و4 في كأس السوبر الإسباني. وخلال هذه الفترة، فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

تأثر كريستنسن في موسم 2025/26 بالإصابات، حيث تعرض اللاعب الدنماركي لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة ستة أشهر تقريبًا، وعاد إلى الملاعب في نهاية الموسم، وشارك في المباراة الأخيرة من الدوري خارج أرضه أمام فالنسيا في نهاية شهر مايو/آيار.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة أن تمديد العقد يعني استمرار لاعب يتمتع بخبرة دولية قيّمة، والآن بعد تعافيه الكامل، سيتمكن كريستنسن من تقديم قيادته وموهبته لدفاع برشلونة في المواسم المقبلة.