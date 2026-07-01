خبرني - تجسيداً لالتزامها الراسخ بتطوير الكفاءات المحلية الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، قدّمت أورنج الأردن رعايتها لمسابقة "ابتكر لتبدأ" 2026 للمشاريع التكنولوجية، التي نظّمها مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية لطلاب كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، بهدف تكريم مشاريع تخرج مبتكرة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي.

وقد ضمّت لجنة تحكيم المسابقة ممثلاً عن الشركة، حيث تم اختيار ثلاثة طلاب فائزين عقب تقييم 3 فرق طلابية تقييماً شاملاً لمشاريعهم استناداً إلى معايير رئيسية أبرزها الابتكار، والتأثير، وقابلية التوسع، وكفاءة الفرق، والاستدامة المالية، وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت أورنج الأردن أن هذه الرعاية ترسّخ مكانتها كشريك رقمي موثوق يسعى إلى تسهيل الوصول إلى مختلف الأدوات والإمكانات التي تدعم مواهب رائدات وروّاد الأعمال الشباب في المجال التكنولوجي وتمنحهم فرص عملية لتحقيق أهدافهم، وتمكينهم من تطوير أفكارهم الإبداعية من المراحل الأولية وصولاً للتطبيق لتتحوّل إلى مشاريع ملموسة تسهم في إحداث أثر إيجابي على المجتمع والاقتصاد الأردني.

وتعكس هذه المشاركة نهج الشركة الاستراتيجي لمواصلة تقديم الأدوات اللازمة الهادف إلى رفع مستوى قدرات الطلبة من خلال منصات داعمة لأفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، وتعزيز العلاقة الوثيقة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل من خلال برامجها المختلفة، بما فيها أكاديمية البرمجة، ومختبر التصنيع الرقمي، ومنصة تسريع نمو الأعمال "BIG by Orange" التي تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات والفرص اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.

كما تؤكد الشركة أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال لتمكين الطلبة من نقل مشاريعهم وأبحاثهم من البيئة الأكاديمية إلى السوق، حيث أسهمت الشركة من خلال دعمها للنسخ السابقة من التحدي في تطوير مشاريع الطلاب عبر توفير التدريب اللازم لتعزيز قدراتهم، وتشبيكهم مع مستثمرين محتملين وشركاء استراتيجيين.

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