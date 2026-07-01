جمال محمود يكشف مصير عقده مع الوحدات

خبرني - رد المدير الفني لنادي الوحدات جمال محمود على انباء فسخ عقده بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية الإماراتية.

وانشترت في الساعات الماضية انباء عن فسخ عقد جمال محمود ، ومن بينها ما نشره مدرب حراس الوحدات السابق وصديق جمال محمود، عثمان برهومة ، والذي اكد رحيل المدرب عن الفريق.

ونفى جمال محمود، بشكل قاطع كل ما يتردد بشأن انتهاء علاقته بنادي الوحدات، مؤكدًا أن تدريبات الفريق استعدادًا للموسم المقبل كانت مقررة أن تنطلق الأربعاء، لكنها تأجلت بناءً على طلب من إدارة النادي، لتبدأ يوم السبت المقبل، حتى يتسنى للإدارة عقد اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق أول حصة تدريبية، بحسب موقع winwin.

يرتبط جمال محمود بعقد رسمي مع نادي الوحدات بدأ منذ منتصف الموسم الماضي وينتهي مع نهاية الموسم المقبل 2027/2026.