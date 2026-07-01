ضمن تعزيز التعاون الأكاديمي.. الدكتورة الأسمر من عمان العربية تشارك في تحكيم مشاريع تخرج هندسة العمارة في الجامعة الهاشمية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، ومتابعة الدكتور أنور العسّاف عميد كلية الهندسة، شاركت الدكتورة رهام الأسمر رئيس قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة في أعمال مناقشة وتحكيم مشاريع تخرج طلبة قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، وذلك بدعوة من الدكتور يحيى قطيشات رئيس قسم هندسة العمارة في الجامعة الهاشمية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود جامعة عمان العربية في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية، ودعم الجهود الهادفة إلى الارتقاء بمخرجات التعليم المعماري، من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية، والإسهام في تقييم مشاريع الطلبة وفق المعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة في مجال هندسة العمارة، حيث اطلعت خلالها الدكتورة الأسمر على مجموعة متميزة من مشاريع التخرج التي عكست مستوىً متقدماً من الإبداع والابتكار، وأظهرت قدرة الطلبة على توظيف معارفهم النظرية والتطبيقية في معالجة مختلف القضايا التصميمية والمعمارية، مشيدةً بالمستوى المتميز الذي قدمه الطلبة، مثمنةً الجهود التي بذلها أعضاء الهيئة التدريسية في إعدادهم وتأهيلهم بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

وأكدت هذه المشاركة حرص كلية الهندسة في جامعة عمان العربية على توسيع آفاق التعاون مع الأقسام المناظرة في الجامعات المحلية، بما يسهم في تبادل الخبرات العلمية، ورفع كفاءة العملية التعليمية، ودعم إعداد جيل من المعماريين القادرين على الإبداع والمنافسة في سوق العمل.