ترقية الدكتور المساعدة في عمان العربية إلى رتبة الأستاذية

خبرني - قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتور أحمد محمود عبدالكريم المساعدة إلى رتبة أستاذ في تخصص القانون الخاص/التجاري في كلية الحقوق.

والدكتور المساعدة حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة عمان العربية في تخصص القانون الخاص عام 2007، وهو عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق في جامعة عمان العربية منذ عام 2021، وعمل سابقاً كعضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود، وجامعة المجمعة، وكليات الخليج الخاصة في المملكة العربية السعودية، كما عمل كعضو هيئة تدريسية في جامعة جدارا، ومحاضر في كلية توليدو في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى أنه عضو في العديد من اللجان والمجالس في جامعة عمان العربية، ولديه العديد من الابحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية عالمية محكمة، ومشارك في العديد من المؤتمرات العلمية، وقد أشرف على العديد من رسائل الماجستير، ومناقش للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.