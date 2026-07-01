*
الاربعاء: 01 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ترقية الدكتور المساعدة في عمان العربية إلى رتبة الأستاذية

  • 01 تموز 2026
  • 12:21
ترقية الدكتور المساعدة في عمان العربية إلى رتبة الأستاذية

خبرني  - قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتور أحمد محمود عبدالكريم المساعدة إلى رتبة أستاذ في تخصص القانون الخاص/التجاري في كلية الحقوق.

والدكتور المساعدة حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة عمان العربية في تخصص القانون الخاص عام 2007، وهو عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق في جامعة عمان العربية منذ عام 2021، وعمل سابقاً كعضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود، وجامعة المجمعة، وكليات الخليج الخاصة في المملكة العربية السعودية، كما عمل كعضو هيئة تدريسية في جامعة جدارا، ومحاضر في كلية توليدو في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى أنه عضو في العديد من اللجان والمجالس في جامعة عمان العربية، ولديه العديد من الابحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية عالمية محكمة، ومشارك في العديد من المؤتمرات العلمية، وقد أشرف على العديد من رسائل الماجستير، ومناقش للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ضمن تعزيز التعاون الأكاديمي.. الدكتورة الأسمر من عمان العربية تشارك في تحكيم مشاريع تخرج هندسة العمارة في الجامعة الهاشمية
ضمن تعزيز التعاون الأكاديمي.. الدكتورة الأسمر من عمان العربية تشارك في تحكيم ...
  • 2026-07-01 12:23
اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية
اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية
  • 2026-07-01 12:17
أ.د. حمدان بالمؤتمرالعربي في الاردنية  : المحتوى الرقمي والابتكار  جسر يربط بين المعرفة والإنسان وبين التعليم والحياة
أ.د. حمدان بالمؤتمرالعربي في الاردنية  : المحتوى الرقمي والابتكار  جسر يربط ب...
  • 2026-07-01 12:16
كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم معرضاً علمياً لطلبة ممارسة الصيدلة
كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم معرضاً علمياً لطلبة ممارسة الصيدلة
  • 2026-06-30 12:24
صيدلة عمان العربية تنظم مبادرة توعوية بعنوان صحتك أولوية في مكة مول
صيدلة عمان العربية تنظم مبادرة توعوية بعنوان صحتك أولوية في مكة مول
  • 2026-06-30 12:22
أسرة جامعة البترا تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور غازي منور الزبن
أسرة جامعة البترا تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور غازي منور الزبن
  • 2026-06-29 21:02