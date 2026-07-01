اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية

خبرني - في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، وقّعت جامعة عمّان الأهلية / كلية العلوم الطبية المساندة – قسم المختبرات الطبية والمهن الطبية المساندة وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى دعم وتطوير قطاع المختبرات الطبية والمهن الطبية المساندة، وتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية، بما يسهم في خدمة القطاع الصحي والارتقاء بالكفاءات الوطنية.

ومثّل جامعة عمّان الأهلية في توقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المساندة، والدكتور طارق رماضنة رئيس قسم المختبرات الطبية، فيما مثّل الجمعية الدكتورة إنعام صبيحات رئيسة جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية، والدكتور أحمد محارمة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل المهني والبحث العلمي، وتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل نوعية لطلبة تخصصات المختبرات الطبية والمهن الطبية المساندة، إضافة إلى تقديم مزايا وخدمات لأعضاء الجمعية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.

وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو توحيد الجهود بين القطاع الأكاديمي والمهني، بما يخدم طلبة التخصصات الطبية المساندة وأعضاء الجمعية، ويسهم في تطوير قطاع المختبرات الطبية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تعمل جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية على إبرامها مع كبرى الجامعات والمؤسسات الوطنية في المملكة، انطلاقًا من رؤيتها في بناء تعاون مستدام ينعكس إيجابًا على أعضاء الجمعية والطلبة والخريجين، ويسهم في تطوير المهنة وتعزيز مكانة قطاع المختبرات الطبية والمهن الطبية المساندة، بما يخدم مسيرة القطاع الصحي في الأردن.