خبرني - واصل البنك العربي ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، بعد إدراجه كشركة أردنية وحيدة ضمن قائمة "فوربس غلوبال 2000" لعام 2026، التي تضم أكبر 2000 شركة عامة في العالم، وفق 4 معايير رئيسية هي "الأصول والأرباح والمبيعات والقيمة السوقية".

وجاء "العربي" في المرتبة الـ30 عربيا ضمن القائمة، بقيمة سوقية بلغت 4.3 مليار دولار، ليؤكد حضوره القوي على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعكس متانة مركزه المالي واستدامة أدائه.

وشهدت نسخة عام 2026 ارتفاع عدد الشركات العربية المدرجة في القائمة إلى 50 شركة تمثل 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بـ40 شركة في 2020، بنمو بلغت نسبته 25 بالمئة خلال 6 سنوات، في مؤشر على تنامي الحضور العربي في كبرى التصنيفات الاقتصادية العالمية.

واستمر قطاع البنوك والخدمات المالية في تصدر القطاعات العربية المدرجة، مستحوذا على 32 شركة من أصل 50 شركة، بما يعادل 64 بالمئة من إجمالي الشركات العربية في القائمة، فيما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بـ6 شركات، تلاه قطاع المرافق العامة بـ3 شركات، ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية في دعم اقتصادات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

وعلى مستوى الدول، تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بـ17 شركة، تقودها "أرامكو السعودية"، التي جاءت في المرتبة الـ5 عالميا، فيما حافظ البنك العربي على مكانته في إنجاز يعكس قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على المنافسة ضمن أكبر الشركات العامة على مستوى العالم.