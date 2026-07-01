*
الاربعاء: 01 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بالأسماء.. وزارة التربية تنشر قوائم الترقيات للمعلمين والإداريين

  • 01 تموز 2026
  • 11:40
بالأسماء وزارة التربية تنشر قوائم الترقيات للمعلمين والإداريين

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية في الجلسة الأولى من عام 2026 
وبينت الوزارة أن الترقيات شملت ٢٦٩٣ معلما ومعلمة وإداريا وإدارية إعتبارًا من 2026/7/1
 وأضافت أن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية ٨١ لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و٤١٨ لرتبة معلم/ مساند تربوي، و٧٣٠ لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، منها رتبة واحدة من خلال الجوائز و١٤٥١ لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير؛ منها رتبتين من خلال الجوائز، و١٣ لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد؛ منها رتبتين من خلال الجوائز. 
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء والزميلات الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.
ودعت الوزارة الحاصلين على الرتب  الدخول إلى الرابط المرفق :
https://academy.moe.gov.jo/ranks2026/

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

العثور على طفل حي معصوم في عين الباشا
العثور على طفل حي معصوم في عين الباشا
  • 2026-07-01 12:01
سهول مادبا تكتسي بالذهب.. إنتاج وفير من القمح والشعير هذا العام
سهول مادبا تكتسي بالذهب.. إنتاج وفير من القمح والشعير هذا العام
  • 2026-07-01 11:24
الجمارك الأردنية تطلق خدمتين جديدتين
الجمارك الأردنية تطلق خدمتين جديدتين
  • 2026-07-01 08:47
انفراجة مرتقبة لمستخدمي خط إربد – الزرقاء
انفراجة مرتقبة لمستخدمي خط إربد – الزرقاء
  • 2026-07-01 08:41
أجواء معتدلة حتى السبت بالأردن
أجواء معتدلة حتى السبت بالأردن
  • 2026-07-01 08:37
شحادة: الاقتصاد الأردني ينمو 2.9% رغم التحديات
شحادة: الاقتصاد الأردني ينمو 2.9% رغم التحديات
  • 2026-07-01 08:04