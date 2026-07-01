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  • الرائد الدكتور الصيدلي قيس بنيان يتلقى كتاب شكر وتقدير من مدير مستشفى الأمير راشد العسكري

الرائد الدكتور الصيدلي قيس بنيان يتلقى كتاب شكر وتقدير من مدير مستشفى الأمير راشد العسكري

  • 01 تموز 2026
  • 11:36
الرائد الدكتور الصيدلي قيس بنيان يتلقى كتاب شكر وتقدير من مدير مستشفى الأمير راشد العسكري

خبرني - يتقدم عبدالله محمد دقامسة (أبو رسلان) بأصدق التهاني والتبريكات إلى ابن شقيقته، الرائد الدكتور الصيدلي قيس محمد عايد بنيان، بمناسبة حصوله على كتاب شكر وتقدير من مدير مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، تقديراً لإخلاصه وتميزه في أداء عمله.

وجاء التكريم تقديراً للجهود التي بذلها الرائد بنيان خلال عمله ضابطاً للمشتريات الطبية، وما أظهره من كفاءة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجباته، بما أسهم في دعم سير العمل داخل المستشفى.

وأكد دقامسة أن هذا التكريم يجسد ما عُرف عن الرائد قيس من التزام وحرص على أداء الواجب وخدمة الوطن والمؤسسة العسكرية، متمنياً له دوام التوفيق ومزيداً من النجاح والتميز في مسيرته المهنية، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.

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