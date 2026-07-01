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فيفا تعلن عن أجمل هدف في دور المجموعات

  • 01 تموز 2026
  • 11:29
فيفا تعلن عن أجمل هدف في دور المجموعات

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز مهاجم منتخب أوزبكستان إلدور شومورودوف بجائزة أفضل هدف في دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعد تصويت الجماهير.

وجاء الهدف الفائز خلال مواجهة أوزبكستان أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، رغم خسارة المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3-1 وخروجه من البطولة دون أي نقطة.

وحصد هدف شومورودوف، البالغ 31 عاما، 36% من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي نظمه فيفا، متفوقا على هدفي مهاجم هايتي ويلسون إيزيدور، ولاعب منتخب البوسنة والهرسك كريم ألايبيغوفيتش، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.

وشارك منتخب أوزبكستان في المجموعة التي ضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية، والبرتغال، وكولومبيا، لكنه أنهى مشواره في المركز الأخير بعد ثلاث هزائم.

ويملك شومورودوف عقدا مع نادي روما، بعدما أمضى الموسم الماضي معارا إلى نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، كما سبق له اللعب في الدوري الروسي الممتاز مع نادي رستوف بين عامي 2017 و2020.

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