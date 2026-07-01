المكسيك تفوز على الإكوادور 2-0 وتبلغ دور الـ16

خبرني - حقّق منتخب المكسيك، إحدى الدول المضيفة الثلاث لمونديال 2026 في كرة القدم، فوزه الرابع تواليا، بسهولة على الإكوادور 2-0، وبلغ الدور ثمن النهائي الأربعاء على ملعب أستيكا الشهير في العاصمة مكسيكو.

سجل هدفي المباراة خوليان كينيونيس لاعب القادسية السعودي (22) والمخضرم راوول خيمينيس (31).

وستواجه المكسيك إما جمهورية الكونغو الديمقراطية أو إنجلترا على الملعب عينه الأحد في منافسة على بطاقة ربع النهائي.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة بسبب عاصفة رعدية، ولم ينزل اللاعبون إلى أرض الملعب للإحماء بسبب اشتداد هطل الأمطار في مكسيكو سيتي.

وسلك المنتخبان مسارين مختلفين للوصول إلى دور الـ32؛ ففي المجموعة الأولى، حقق المنتخب المكسيكي 3 انتصارات من دون أن تهتز شباكه أمام جنوب إفريقيا (2-0)، وكوريا الجنوبية (1-0)، وتشيكيا (3-0).

في المقابل، لم يكن مشوار الإكوادور سهلا، فبعد هزيمة أمام ساحل العاج (0-1) وتعادل مع كوراساو (0-0)، قلب المنتخب الذي كان على وشك الخروج من البطولة، الطاولة بفوزه على ألمانيا (2-1)، ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات الثمانية الحاصلة على المركز الثالث.

ولم يدخل الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي أي تغييرات جوهرية على التشكيلة الأساسية الفائزة على "دي مانشافات"، في حين أجرى خافيير أغيري أربعة تغييرات مقارنة بمباراة التشيك.

وحاول المنتخب المكسيكي إضفاء مزيد من الحيوية على المباراة بالضغط العالي والرغبة الشديدة والطاقة الكبيرة، فسدد لويس رومو كرة بعيدة المدى علت العارضة (4)، ثم رأسية من راوول خيمينيس من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيسر (7).

وحاولت الإكوادور كسر إيقاع اللعب والاستحواذ على الكرة لفترة وجيزة، فردت بهجمة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بقيادة جون ييبواه الذي سدد في الزاوية الخارجية للمرمى (18).

وانطلق لاعبو المكسيك من نصف الملعب وبتمريرة من خيسوس غاياردو، وصل كينونيس بعد انطلاقة على الجانب الأيسر، إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تحت العارضة (22)، في هدفه الثالث في رابع مباراة له في هذا المونديال.

ولم تكد الإكوادور تستفيق من صدمة الهدف الأول حتى اهتزت شباكها بالثاني بعد خطأ في تشتيت الكرة من جويل أوردونييس وتحول كينونيس إلى صالح خيمينيس الذي سدد بقوة داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى (31).

وهو الهدف الثاني للمهاجم المخضرم خمينيس ابن الـ35 عاما بعدما كان افتتح رصيده أمام جنوب إفريقيا.

وتصدى الحارس راوول رانخل لتسديدة ييبواه الوحيد الخطير في الإكوادور (40).

وحاول خيمينيس بعد تمريرة رائعة من سانشيس إلى حافة منطقة الجزاء، فسدد مباشرة كرة أرضية مرت بجوار القائم (45).

وواصل أصحاب الأرض ضغوطاتهم، فتصدى الحارس هيرنان غالينديس لرأسية قوية من مونتيس من مسافة قريبة (67).

وحصلت الإكوادور على فرصة من كرة طويلة، تحت رقابة لصيقة وصلت إلى البديل كيفن رودريغيس الذي سيطر عليها بصدره قبل تسديدها مع خروج الحارس خرجت بجانب القائم (74).

وحاول بينيدا مرة أخيرة من داخل المنطقة بتسديدة في الزاوية البعيدة مرت بسلام (90+2).

وأطلق الحكم صافرة النهاية على وقع رفع البطاقة الحمراء في وجه بييرو هينكابيي بسبب وضعه يده على فمه في أثناء التحدث إلى لاعب مكسيكي وهو ما بات ينص عليه القانون الجديد (90+5).

وانتهى مشوار الإكوادور في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الثانية، بعد خسارتها في دور الـ16 أمام إنجلترا 0-1 في 25 حزيران 2006، في شتوتغارت.