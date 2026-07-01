سهول مادبا تكتسي بالذهب.. إنتاج وفير من القمح والشعير هذا العام

خبرني - تشهد محافظة مادبا موسم حصاد وفير هذا العام بعد موسم مطري غير مسبوق منذ عشرات السنين، حيث امتلأت سهول مادبا وذيبان بسنابل القمح والشعير في مشهد غير مألوف منذ سنوات طويلة.

وقال مدير زراعة محافظة مادبا المهندس بسام أبو الغنم، إن الموسم المطري الوفير شجع المزارعين على زراعة محصولي القمح والشعير، حيث تمت زراعة نحو 25 ألف دونم بمحصول القمح، وزراعة 65 ألف دونم بمحصول الشعير.

وأضاف أن معدل الإنتاج في المحافظة لمحصول القمح وصل من 350 إلى 450 كيلو غراما للدونم الواحد، ومحصول الشعير من 350 إلى 400 كيلو غرام للدونم الواحد، مبينا أن الوزارة سبق وأعلنت عن شراء محصولي القمح والشعير بأسعار تفضيلية من المزارعين لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتعزيز مخزون المملكة من هذه المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار أبو الغنم الى أن المديرية أصدرت 142 شهادة منشأ للمزارعين في مادبا وذيبان لمحصولي القمح والشعير تمهيدا لشراء محصولهم بأسعار تفضيلية، وتوريدها لصوامع وزارة الصناعة والتجارة.