وفيَّات الأردن.. الأربعاء 1-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء 1-7-2026:
- وجدان أحمد وصفي
- نفل عبد الكريم صمادي
- نايف أحمد أبو طقيقه
- نايف محمود ذيب عيسى
- محمد حسين سلامه الديات
- محمد تيسير الرباعي
- محمد سليمان الدحالين
- محمد محمود شنيور البطاينة
- محمد أسامة الطحاينة
- كوثر خليل معوض الجمل
- فرحان بركات سلامة الزواهرة
- فاطمة إبراهيم الغزو
- عوَّاد محمد عبد القادر الحنيطي
- علاء اسماعيل أحمد الهجان
- عبد المجيد داوود الدبيس العجارمة
- عبد الحميد عمر الفرج بني مصطفى
- صالح مصطفى العواد الحوامدة
- سعيد محمد سعيد البتيري
- زيد موسى حسن جبران
- رزقية أحمد محمد ياسين
- دخيل الحجمي
- خلف إبراهيم الطوبال
- بديعة عادل عبدالمجيد مهيار
- إيهاب الربابعة
- إبراهيم خليل صبري الفار
- أمين عطية حماد الساحوري
- أم جهاد صمادي
- أحمود محمد الغراغير
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.