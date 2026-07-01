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الاربعاء: 01 تموز 2026
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وفيَّات الأردن.. الأربعاء 1-7-2026

  • 01 تموز 2026
  • 11:21
وفيَّات الأردن الأربعاء 172026

 خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء 1-7-2026:

- وجدان أحمد وصفي

- نفل عبد الكريم صمادي

- نايف أحمد أبو طقيقه

- نايف محمود ذيب عيسى

- محمد حسين سلامه الديات

- محمد تيسير الرباعي

- محمد سليمان الدحالين

- محمد محمود شنيور البطاينة

- محمد أسامة الطحاينة

- كوثر خليل معوض الجمل

- فرحان بركات سلامة الزواهرة

- فاطمة إبراهيم الغزو

- عوَّاد محمد عبد القادر الحنيطي

- علاء اسماعيل أحمد الهجان

- عبد المجيد داوود الدبيس العجارمة

- عبد الحميد عمر الفرج بني مصطفى

- صالح مصطفى العواد الحوامدة

- سعيد محمد سعيد البتيري

- زيد موسى حسن جبران

- رزقية أحمد محمد ياسين

- دخيل الحجمي

- خلف إبراهيم الطوبال

- بديعة عادل عبدالمجيد مهيار

- إيهاب الربابعة

- إبراهيم خليل صبري الفار

- أمين عطية حماد الساحوري

- أم جهاد صمادي

- أحمود محمد الغراغير

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

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