هالاند يتفوق على رونالدو في رقم مونديالي للمرة الأولى

خبرني - واصل النرويجي إيرلينغ هالاند كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما تفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحدى الإحصائيات الخاصة بالأدوار الإقصائية للمونديال.

وسجل هالاند هدف الفوز لمنتخب النرويج في شباك كوت ديفوار (ساحل العاج)، خلال مباراة دور الـ32 التي انتهت بنتيجة 2-1، ليحرز أول أهدافه في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

وبهذا الهدف، أصبح هالاند متفوقا على رونالدو، الذي أنهى مسيرته في البطولة من دون تسجيل أي هدف في مباريات خروج المغلوب، رغم مشاركته في ثماني مباريات بالأدوار الإقصائية، بينما احتاج المهاجم النرويجي إلى مباراته الأولى فقط في هذه المرحلة لهز الشباك.

ولم يتوقف إنجاز هالاند عند هذا الحد، إذ أصبح أول لاعب منذ 72 عاما يسجل في كل واحدة من مبارياته الثلاث الأولى في كأس العالم، معادلا إنجازا تاريخيا لم يحققه منذ ذلك الحين سوى الأرجنتيني غييرمو ستابيلي عام 1930، والمجري شاندور كوتشيس عام 1954.

يذكر أن رونالدو دخل التاريخ في النسخة الحالية من البطولة بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافا في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، إثر تسجيله في المباراة التي فازت فيها البرتغال على أوزبكستان بنتيجة 5-0 في دور المجموعات.