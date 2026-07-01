جريمة إربد.. أول إفادات المتهمين أمام النيابة تكشف دوافع إطلاق النار

خبرني - بدأت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى اجراءات التحقيق مع شخصين متهمين باطلاق النار على شاب في محافظة اربد، في جريمة انتهت بوفاته متاثرا باصابته، فيما تواصل الاجهزة الامنية والقضائية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية ودوافعها.

وبحسب مصادر مطلعة، شرع المدعي العام في استجواب المشتبه بهما بعد القاء القبض عليهما، وذلك تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية واتخاذ المقتضى القضائي بحقهما.

رصاصة في الراس انهت حياة الشاب والامن يتحرك سريعا

وافاد مصدر مطلع ان الضحية اصيب بعيار ناري واحد في منطقة الراس، عقب مشادة كلامية وقعت بينه وبين المشتبه بهما، قبل ان يتم نقله بشكل عاجل الى احد المستشفيات، الا انه فارق الحياة بعد وقت قصير متاثرا باصابته.

من جهتها، اكدت مديرية الامن العام ان الشخص المصاب توفي صباح أمس متاثرا بالعيار الناري الذي تعرض له فجر الثلاثاء في منطقة مخيم اربد، مبينة ان الحادث وقع على يد شخصين اثر خلافات بينهم.

واوضحت المديرية انه فور ورود البلاغ تحركت الفرق الامنية الى الموقع، حيث جرى اسعاف المصاب الى المستشفى، فيما تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية مطلقي النار واماكن وجودهما، والقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما سلاح ناري، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

كما تم تكليف فريق تحقيق خاص بمتابعة القضية وتعقب المشتبه بهما، حيث تمكن من القاء القبض عليهما خلال وقت قصير.

توقيف المتهمين 15 يوما والتحقيق يمتد الى الشهود والاقارب

ووفقا للمصادر، افاد المشتبه بهما خلال افادتهما الاولية بان حادثة اطلاق النار جاءت على خلفية خلافات وخصومات قديمة مع الضحية، وهي الرواية التي تعمل النيابة العامة على التحقق منها ضمن مجريات التحقيق.

كما ضبط رجال الامن السلاح الناري الذي يعتقد انه استخدم في ارتكاب الجريمة، وتم تحويله الى المختبرات الجنائية لاجراء الفحوص الفنية اللازمة ومطابقة الادلة.



وكشف مصدر قضائي ان المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى سيستدعي خلال الفترة المقبلة عددا من اقارب الضحية والمشتبه بهما للاستماع الى افاداتهم، في اطار استكمال ملف القضية وجمع جميع البينات.

وقرر المدعي العام توقيف المشتبه بهما لمدة 15 يوما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل على ذمة التحقيق، بانتظار استكمال الاجراءات القانونية واحالة القضية وفق الاصول.