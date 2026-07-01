ثروة ترمب تحقق نموا ملياريا

خبرني - كشف أحدث إفصاح مالي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن تحقيقه أكثر من مليار دولار من مصادر دخل متنوعة خلال العام الماضي، شملت العملات المشفرة وحقوق الملكية والاستثمارات العقارية.

ويقع التقرير الصادر اليوم الاربعاء في نحو 927 صفحة، ويقدم أوسع صورة حتى الآن عن الثروة المتنامية التي جمعها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك حصصه في شركات شارك في تأسيسها أفراد من عائلته، بحسب شبكة (سي إن إن).

وأظهر الإفصاح أن ترامب حقق أكثر من 526 مليون دولار من مبيعات رموز العملات المشفرة المرتبطة بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" التي يديرها جزئيا نجلاه إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، كما يمتلك استثمارات أخرى في قطاع العملات المشفرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وفي قطاع العقارات، واصل ترامب تحقيق إيرادات كبيرة من ممتلكاته، إذ سجل نادي مار-إيه-لاجو وحده إيرادات بلغت 77 مليون دولار، مقارنة بنحو 50 مليون دولار أُبلغ عنها في الإفصاح المالي السابق.

كما واصل الرئيس الأمريكي منح حقوق استخدام اسمه لعدد واسع من المنتجات والمشروعات، محققا عوائد ورسوم ترخيص كبيرة، إذ أشار الإفصاح إلى أنه حصل على 635 مليون دولار بموجب اتفاقية واحدة مع شركة سيليبريشن كوينز.