لامين جمال: تأثرت بالهتافات المعادية للإسلام

خبرني - أكد نجم منتخب إسبانيا الشاب لامين جمال أنه شعر بالحزن تجاه الهتافات المعادية للإسلام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يندم على اختياره تمثيل المنتخب الإسباني بدلا من المغرب.

وأوضح جمال في تصريحاته أن تلك الهتافات التي أطلقت خلال مباراة مصر وإسبانيا الودية، كانت مؤسفة ومزعجة، لكنها لا ترتبط بقراره الدولي، قائلا إن الأمر لم يكن موجها لشعب أو بلد بعينه، بل لمحتوى الهتافات نفسها، مشيرا إلى أن ما حدث أثر على العديد من المسلمين داخل وخارج إسبانيا.

وأضاف النجم الشاب أنه يدرك أن ما صدر لم يمثل كامل الجماهير، وإنما جزءا محدودا داخل المدرجات، مؤكدا أن لكل شخص خلفية وتربية مختلفة تنعكس على سلوكه.

وحسم جمال الجدل حول مستقبله الدولي، مشددا: "أنا مع إسبانيا، لقد اخترت هذا المنتخب وكان بإمكاني اللعب لأي طرف، لكنني سعيد بقراري وسأواصل معه"، معتبرا أن "لا روخا" من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026.

كما كشف عن أكثر اللاعبين الذين لفتوا انتباهه في البطولة، حيث اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب المغربي إسماعيل صيباري.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى دور الـ32 متصدرا مجموعته، حيث يستعد لمواجهة النمسا في اختبار جديد ضمن مشواره في كأس العالم 2026.