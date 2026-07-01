OnePlus تعلن عن هاتف متين ومتطور

خبرني - أعلنت OnePlus عن هاتفها الجديد الذي صممته لينافس أحدث هواتف أندرويد من حيث الأداء والمواصفات ومتانة الهيكل.

حصل هاتف OnePlus N6 على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومضاد للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (166.5/78.2/8.9) ملم، وزنه 224 غ.

شاشته أتت من نوع IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (720/1570) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 254 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1200 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OxygenOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 6360 Apex، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمته OnePlus أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.