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OnePlus تعلن عن هاتف متين ومتطور

  • 01 تموز 2026
  • 09:35
OnePlus تعلن عن هاتف متين ومتطور

خبرني - أعلنت OnePlus عن هاتفها الجديد الذي صممته لينافس أحدث هواتف أندرويد من حيث الأداء والمواصفات ومتانة الهيكل.
حصل هاتف OnePlus N6 على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومضاد للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (166.5/78.2/8.9) ملم، وزنه 224 غ.

شاشته أتت من نوع IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (720/1570) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 254 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1200 nits.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OxygenOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 6360 Apex، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمته OnePlus أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.

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