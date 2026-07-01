النفط يرتفع بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترامب في قطر

خبرني - ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأربعاء بعد أنباء أفادت بأنّ إيران لن تجتمع مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قطر، مما يزيد الضغط على وقف إطلاق النار المؤقت الذي اتفق عليه الطرفان في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.69% إلى 73.45 دولارا للبرميل عند الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا، أو 0.91%، إلى 70.13 دولارا للبرميل.

ووصل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة الثلاثاء لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات "رفيعة المستوى"، لكن إيران وقطر المضيفة قالتا إنهما سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع الإيرانيين أنفسهم.

وقالت قطر إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان من بين الذين التقوا بويتكوف وكوشنر.

وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولارا للبرميل بين الربعين الأول والثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنحو 31 دولارا، في أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط.

وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب التقدّم المحرز نحو إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع المكاسب الحادة التي أثارتها الأعمال القتالية في وقت سابق.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط للعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع إيران بعد خمسة ارتفاعات شهرية متتالية، إذ هدأت معاودة فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن إيران ستُمنع من فرض رسوم عبور عبر المضيق، مضيفا في مقابلة تلفزيونية "لن ينتهي الأمر إلى تحصيل الإيرانيين رسوما من السفن التي تمرّ عبر مضيق هرمز".

وبدأت حركة مرور النواقل عبر هذا الممر المائي الحيوي في التعافي، إذ قال فانس إن تدفق النفط عبر المضيق عاد إلى مستويات ما قبل الحرب. ولم يقدم أرقاما.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر في السوق، مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 حزيران.

وتنتظر الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأميركية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق الأربعاء.