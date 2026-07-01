الذهب يتراجع بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات رفع الفائدة

خبرني - تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 7 شهور خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3979.41 دولارا للأوقية (الأونصة) حتى الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش.

وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني الماضي.

وفقدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 1.1% إلى 3992.70 دولارا اليوم.

وسجل الذهب الثلاثاء أكبر انخفاض فصلي له منذ 2013، وانخفض للشهر الرابع على التوالي في حزيران، بعد أن أجّج التوتر في الشرق الأوسط مخاوف التضخم وعزز توقعات رفع سعر الفائدة الأميركية.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إيليا سبيفاك "الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد السندات هو ما يدفع على ما يبدو الذهب إلى الانخفاض. وارتفع الدولار الأميركي قليلا في الوقت نفسه، وهو ما يؤكد تقريبا ما يجري".

وارتفع الدولار مما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، وصعدت كذلك عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالا يقارب 67% لرفع أسعار الفائدة في أيلول، مما يعكس توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون بيانات التوظيف لشهر حزيران التي ستصدرها مؤسسة (إيه.دي.بي) في وقت لاحق الأربعاء، وأرقام الوظائف غير الزراعية الخميس للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الاتحادي، والتي قد تشكل اتجاهات الذهب في المدى القريب.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع المبعوثين الأميركيين اللذين توجها إلى المنطقة، مما أضعف احتمالات تحقيق تقدم دبلوماسي في المدى القريب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 57.75 دولارا للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.6% إلى 1542 دولارا، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني الماضي، ونزل سعر البلاديوم 0.4% إلى 1199.34 دولارا.