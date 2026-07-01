*
الاربعاء: 01 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الجمارك الأردنية تطلق خدمتين جديدتين

  • 01 تموز 2026
  • 08:47
الجمارك الأردنية تطلق خدمتين جديدتين

خبرني - أعلنت دائرة الجمارك الأردنية توفير خدمتي صك التنازل وشهادة المحرك الجمركية من خلال مندوبها المتواجد في الدائرة الرئيسة، في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز معاملات متلقي الخدمة بسرعة وسهولة.

وأكدت الدائرة أنه أصبح بإمكان المواطنين والمراجعين طلب الخدمتين إلكترونياً عبر تطبيق "سند"، ضمن جهودها المتواصلة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تسهم في اختصار الوقت والجهد على متلقي الخدمة، وترفع من جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز كفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المراجعين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

انفراجة مرتقبة لمستخدمي خط إربد – الزرقاء
انفراجة مرتقبة لمستخدمي خط إربد – الزرقاء
  • 2026-07-01 08:41
أجواء معتدلة حتى السبت بالأردن
أجواء معتدلة حتى السبت بالأردن
  • 2026-07-01 08:37
شحادة: الاقتصاد الأردني ينمو 2.9% رغم التحديات
شحادة: الاقتصاد الأردني ينمو 2.9% رغم التحديات
  • 2026-07-01 08:04
عطلة للسفارة الأردنية في واشنطن
عطلة للسفارة الأردنية في واشنطن
  • 2026-06-30 23:51
تمديد العمل بإعفاءات وخصومات ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية 2026
تمديد العمل بإعفاءات وخصومات ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية 2026
  • 2026-06-30 22:55
البلبيسي تفتتح برنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية
البلبيسي تفتتح برنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية
  • 2026-06-30 21:24