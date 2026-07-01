الجمارك الأردنية تطلق خدمتين جديدتين

خبرني - أعلنت دائرة الجمارك الأردنية توفير خدمتي صك التنازل وشهادة المحرك الجمركية من خلال مندوبها المتواجد في الدائرة الرئيسة، في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز معاملات متلقي الخدمة بسرعة وسهولة.

وأكدت الدائرة أنه أصبح بإمكان المواطنين والمراجعين طلب الخدمتين إلكترونياً عبر تطبيق "سند"، ضمن جهودها المتواصلة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تسهم في اختصار الوقت والجهد على متلقي الخدمة، وترفع من جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز كفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المراجعين.