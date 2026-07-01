انفراجة مرتقبة لمستخدمي خط إربد – الزرقاء

خبرني - بحثت هيئة تنظيم النقل البري، من خلال مديري مكاتبها في إربد والزرقاء، وبمشاركة ممثلين عن نقابة أصحاب الحافلات، مع مشغلي خط (إربد–الزرقاء)، آليات البدء بتنفيذ مشروع "النقل المنتظم" على الخط.

وقال بيان للهيئة، الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة خدمات النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام مواعيد الرحلات، بما يسهم في تطوير منظومة النقل العام، مشددين على أهمية التعاون مع المشغلين باعتبارهم شركاء رئيسيين في إنجاح المشروع.

واستعرض اللقاء، الذي عقد في مكتب الهيئة بإربد، المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، كما جرى الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات المشغلين، بما يسهم في تطبيق المشروع وفق أفضل المعايير، ويعزز استدامة قطاع النقل العام ويلبي احتياجات مستخدميه.