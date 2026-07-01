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أجواء معتدلة حتى السبت بالأردن

  • 01 تموز 2026
  • 08:37
أجواء معتدلة حتى السبت بالأردن

خبرني - يكون الطقس الأربعاء، معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31- 18، وفي المرتفعات الشمالية 28- 15، وفي مرتفعات الشراة 30 - 14، وفي مناطق البادية 38- 22، وفي مناطق السهول 33- 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 41 - 25 درجة مئوية.

ويطرأ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الجمعة، معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة شمالي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

أما السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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