خبرني - تشير صور الأقمار الاصطناعية في طقس العرب إلى تطور واسع لعواصف رعدية قوية وواسعة النطاق تؤثر على أجزاء من شمال غرب القارة الإفريقية، حيث تمتد هذه الخلايا الرعدية على مساحة ضخمة تُقدّر بحوالي 200 ألف كيلومتر مربع.

وتتركز هذه العواصف بشكل رئيسي فوق مناطق من المغرب العربي، مع تأثير واضح على أجزاء من وسط وشرق وشمال الجزائر، وخاصة المناطق الجبلية المرتفعة، حيث تتهيأ الظروف لتشكل سحب رعدية قوية قد تكون مصحوبة ببرد كثيف، هطولات مطرية غزيرة، سيول مفاجئة، وهبات رياح نشطة أحيانًا.

كما تمتد بعض تأثيرات هذه الحالة الجوية نحو أجزاء من شمال تونس، بالإضافة إلى مناطق جبلية من المغرب، وسط نشاط واضح للسحب الركامية الرعدية.

عواصف رعدية ضخمة بحجم دول تضرب مناطق عربية وتسبب بَرَد وسيول

وبحسب التقديرات المستخلصة من صور الرصد الجوي، فإن مساحة النشاط الرعدي الحالية تعادل تقريبًا أو تتجاوز مساحة عدد من الدول العربية، مثل لبنان، البحرين، وقطر، ما يعكس مدى اتساع هذه المنظومة الجوية وقوة انتشارها الأفقي.

ورغم أن هذه العواصف تتوزع على نطاق واسع، إلا أن شدتها تكون عادة محلية وعنيفة عموديًا داخل الخلايا الرعدية، وهو ما يفسر إمكانية حدوث هطولات غزيرة مفاجئة خلال فترات قصيرة في بعض المناطق دون غيرها.

ويُتوقع استمرار متابعة تطور هذه الحالة خلال الساعات القادمة، مع احتمال تجدد النشاط الرعدي مع استمرار توفر عوامل عدم الاستقرار الجوي.