على طريقة الفراعنة.. محمد رمضان يخطف الأنظار في باريس

خبرني - شهدت فعاليات أسبوع الموضة الرجالية في العاصمة الفرنسية باريس لموسم ربيع/صيف 2027 حضوراً لافتاً ومميزاً للفنان المصري محمد رمضان.

وظهر النجم المصري في عرض دار الأزياء العالمية "أميري" (Amiri) بإطلالة ساحرة مستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة؛ حيث ارتدى بدلة أنيقة باللون البيج المائل إلى الأبيض، تزينت بتطريزات ذهبية فاخرة على الجاكيت تعكس الإرث الفرعوني العريق.

وحرص رمضان على إضفاء لمسته الخاصة بتنسيق السروال الواسع والحذاء الجلدي باللون البني الفاتح، معتمداً سلسلة ذهبية ضخمة تحمل الرقم "1"، في إشارة واضحة إلى لقبه الشهير "نمبر وان".

ولم يقتصر حضور الفنان المثيرة للجدل على هذه الإطلالة الفراعنية فحسب، بل واصل تألقه في ظهور آخر خلال فعاليات الأسبوع الباريسي، مرتدياً بدلة عنابية اللون ذات قصة كلاسيكية واسعة.

وأكمل رمضان هذه الإطلالة بأسلوب جريء من خلال تنسيقها مع عقد من اللؤلؤ وبروش ذهبي لافت على شكل طائر، بالإضافة إلى مجموعة من الأساور والنظارة الشمسية التي أصبحت علامة مسجلة في ظهوره الإعلامي.