البطالة بين السعوديين تقترب من أدنى مستوى تاريخي

خبرني - انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 7.2% للربع السابق، ليقترب من أدنى مستوى تاريخي سجله عند 6.3%.

وتعكس النتائج استمرار قوة سوق العمل السعودي رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة انخفاض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 3.1% خلال الربع الأول، مقابل 3.5% في الربع السابق.

وكانت السعودية قد حققت مستهدف رؤية 2030 بخفض البطالة إلى 7% قبل موعده بأكثر من خمس سنوات، بعدما بلغ المعدل نهاية 2024، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع سقف الطموح وخفض المستهدف إلى 5% بحلول عام 2030.