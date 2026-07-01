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الاتحاد السعودي يتحرك لضم كيسيه

  • 01 تموز 2026
  • 08:01
الاتحاد السعودي يتحرك لضم كيسيه

خبرني - كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي الاتحاد السعودي عن تطور لافت في مساعي الفريق للظفر بخدمات لاعب الوسط الدولي الإيفواري فرانك كيسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقا للصحفي في جريدة "الرياضية" السعودية عبد الله أحمد فأن كيسيه تلقى عرضا رسميا من نادي الاتحاد للانضمام إليه في موسم 2026 ـ 2027 في صفقة انتقال حر.

وقال عبد الله أحمد عبر حسابه على منصة "إكس": فرانك كيسيه يملك عرضا رسميا من نادي الاتحاد" كما أشار في منشور آخر إلى أن "كيسيه بات رسميا خارج الأهلي بعد أن قررت إدارة النادي عدم التجديد معه اللاعب يملك عروضا من أوروبا ومن نادي الاتحاد السعودي". 

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