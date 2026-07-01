مبابي يقترب من ميسي في صدارة هدافي تاريخ كأس العالم

خبرني- واصل مهاجم كيليان مبابي مطاردة الرقم القياسي لأفضل هدافي تاريخ كأس العالم، بعدما سجل هدفين في فوز المنتخب الفرنسي على السويد الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى 18 هدفا ويقترب بفارق هدف واحد فقط من المتصدر ليونيل ميسي.

ويتصدر ميسي قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 19 هدفا سجلها في 29 مباراة منذ مشاركته الأولى عام 2006، فيما وصل مبابي إلى 18 هدفا في 18 مباراة فقط منذ ظهوره الأول في نسخة 2018، ليعزز فرصه في اعتلاء الصدارة خلال النسخة الحالية من مونديال 2026.

ويأتي في المركز الثالث المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا في 24 مباراة بين عامي 2002 و2014، يليه النجم البرازيلي رونالدو بـ15 هدفا في 19 مباراة خلال نسخ 1998 و2002 و2006.

ويحتل الألماني غيرد مولر المركز الخامس برصيد 14 هدفا في 13 مباراة، متقدما على الفرنسي جوست فونتين الذي سجل 13 هدفا في ست مباريات فقط خلال مونديال 1958، فيما يأتي الأسطورة البرازيلية بيليه سابعا برصيد 12 هدفا.

ويتقاسم المركز الثامن برصيد 11 هدفا كل من الألماني يورغن كلينسمان، والهنغاري شاندور كوتشيش، والإنكليزي هاري كين، بينما يتشارك المركز الحادي عشر كل من الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا والبرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 10 أهداف لكل منهما.