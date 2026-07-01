ارتعدت فرائصهم.. 4 نجوم رفضوا تنفيذ ترجيحية ألمانيا الأخيرة

خبرني - رفض 4 لاعبين ألمان التقدم للتسديدة الأخيرة التي أهدرها لاحقاً جوناثان تاه خلال الركلات الترجيحية في لقاء باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم التي ودعها الـ"مانشافات".

وودعت ألمانيا كأس العالم 2026 من الباب الخلفي يوم الاثنين بعد الإقصاء بركلات الترجيح أمام باراغواي.

وبينما أهدر المدافع جوناثان تاه ركلته الحاسمة فوق العارضة، أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع من ركلات الترجيح موجة غضب عارمة في جميع أنحاء ألمانيا بشأن سلوك العديد من اللاعبين الكبار.

وتُظهر اللقطات قائد الفريق جوشوا كيميتش وهو يكافح للعثور على متطوع للتقدم لتسديد الركلة السادسة بعد المسددين الخمسة الأوائل، مما ترك لاعب خط الوسط يبدو وحيداً في الملعب على الرغم من أن حارس المرمى مانويل نوير أبقى على الآمال الألمانية حية بتصديه لركلتين متتاليتين.

ووفقاً لوسيلة الإعلام الألمانية "فوكس أونلاين"، اقترب كيميتش في البداية من الظهير ناثانيال براون البالغ من العمر 23 عاماً، قبل أن يتراجع ويخبر مدافع آينتراخت فرانكفورت بأنه سيسدد الركلة الثامنة، وهو ما أومأ براون بالموافقة عليه.

ثم التفت كيميتش إلى زميله المخضرم في بايرن ميونخ ليون غوريتسكا، سائلاً: أم ليون، هل أنت من ستسدد؟ وفي ظل غياب تام للحماس ورفض صامت من لاعب خط الوسط البالغ من العمر 31 عاماً، تراجع كيميتش وأخبره بأنه سيسدد الركلة التاسعة.

وبالمثل، فشل قلبا الدفاع فالديمار أنطون وماليك ثياو في التقدم لتحدي حارس مرمى باراغواي أورلاندو خيل، مما أجبر تاه على تنفيذ أول ركلة ترجيحية في مسيرته المهنية.