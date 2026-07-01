كندا تتأهب لفيضانات وموجة حر

خبرني - يواجه الكنديون في أنحاء البلاد ظروفا جوية قاسية تتنوع من الفيضانات إلى الحرارة الشديدة قبيل عطلة يوم كندا الأربعاء.

ففي تورونتو وأجزاء أخرى من شرق كندا، دفعت درجات الحرارة شديدة الارتفاع الثلاثاء وزارة البيئة إلى إصدار تحذير من

الموجة الحارة وحث السكان على الاعتناء بكبار السن ومن يعيشون بمفردهم.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أجزاء من أونتاريو وكيبيك إلى ما بين 34 و37 درجة مئوية الأربعاء ويوم الخميس، وهو ما يتزامن مع العطلة وآخر مباراة تقام في تورونتو من مباريات كأس العالم لكرة القدم. وفي تلك المدينة، دفعت موجة الحرارة المسؤولين إلى إنشاء محطات متنقلة لتوزيع مياه الشرب في المتنزهات وإطالة ساعات عمل حمامات السباحة.

وفي غرب كندا، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وارتفاع خطير في منسوب مياه الجداول في أجزاء من مقاطعة ألبرتا، مما أدى إلى إصدار تنبيهات بالإخلاء وتقطع السبل بما يصل إلى 1500 من المخيمين في منطقة كاناناسكيس الترفيهية الشهيرة الاثنين بسبب إغلاق الطرق جراء الفيضانات.

وفي كالجاري المقرر أن يبدأ فيها مهرجان (كالجاري ستامبيد) يوم الجمعة، من المتوقع أن تظل مستويات المياه في نهري باو وإلبو مرتفعة حتى غد. ووصل الدخان الناجم عن حرائق الغابات في شمال ساسكاتشوان إلى المدينة هذا الأسبوع، مما اضطر المسؤولين إلى إصدار تحذير من جودة الهواء.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من شرق ساسكاتشوان وغرب مانيتوبا خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي أجزاء من

مانيتوبا، حذر المسؤولون من أن مستويات المياه في البحيرات والخزانات قد ترتفع 0.3 إلى 0.9 متر، وأن من المحتمل حدوث فيضانات.