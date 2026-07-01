رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت يسعى لإزاحة نتنياهو

خبرني - أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، الثلاثاء، إطلاق حملته الانتخابية سعيا لخلافة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال أيزنكوت في أول اجتماع انتخابي له، إن "إسرائيل تستحق أن تفتح فصلا جديدا، وسنكتبه معا".

وأضاف "من أجل مستقبل إسرائيل، يجب أن نضمن انتهاء حكومة +7 أكتوبر+ في أكتوبر المقبل".

وتابع "سنفتح فصلا جديدا في تاريخ إسرائيل (...) لأن إسرائيل يجب أن تنتصر، وسوف تنتصر"، معتبرا أن "إسرائيل في حاجة إلى قيادة صهيونية نزيهة ومحترمة".

ويُعدّ أيزنكوت الذي أسّس حزب "يشار" (يمين بالعبرية) في سبتمبر 2023، من أبرز منتقدي سياسات نتنياهو خلال حرب غزة، علما أنه كان عضوا في مجلس الحرب منذ اندلاعها في أكتوبر، وحتى استقالته من منصبه في يونيو 2024.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية هذا الأسبوع أن حزبه قد يحصد 22 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ليحلّ ثانيا بعد حزب الليكود بزعامة نتانياهو المتوقّع فوزه بـ24 مقعدا.

ودخل أيزنكوت، المغربي الأصل، الحياة السياسية للمرة الأولى في العام 2022، إلى جانب بيني غانتس، وهو أيضا رئيس أركان سابق.