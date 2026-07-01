فواتير جناح صهيون السرية.. كم بلغت تكلفة طائرة نتنياهو؟

خبرني - كشف رد جزئي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب قدمته حركة حرية المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات، عن بعض تفاصيل تكلفة طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي "جناح صهيون"، لكنه ترك تساؤلات جوهرية دون إجابة بشأن الكلفة الحقيقية للمشروع، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

فوفقا للوثائق الرسمية، اكتمل مشروع "الطائرة جناح صهيون" في ديسمبر/كانون الأول 2021، وبلغت تكلفة إنشائه 364.91 مليون شيكل (122.5 مليون دولار)، إلا أن الرد لم يوضح ما إذا كان هذا المبلغ يشمل ثمن شراء الطائرة من شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"، والذي بلغ 76 مليون شيكل (25.5 مليون دولار)، بحسب تقرير الصحيفة.

وتتعارض هذه الأرقام مع تقديرات ديوان المحاسبة الإسرائيلي، التي تشير إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 729 مليون شيكل (244.5 مليون دولار)، شملت شراء الطائرة، وتحديثها وتحويلها إلى طائرة ركاب مخصصة للقيادة، وتزويدها بأنظمة اتصالات ودفاع متقدمة، إضافة إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، بما في ذلك حظيرة خاصة في قاعدة نيفاتيم الجوية.

ورغم أن وثيقة مكتب رئيس الوزراء تُظهر أن تكلفة الإنشاء لا تتجاوز نصف القيمة التي قدّرها ديوان المحاسبة للمشروع بأكمله، فإنها لا تتضمن تفصيلا لبنود الإنفاق، ولا توضح ما إذا كانت تشمل جميع مكونات المشروع، الأمر الذي يُبقي التكلفة النهائية لطائرة "جناح صهيون" موضع غموض.

تكاليف الصيانة والتشغيل

وقد أعقب الانتهاء من مشروع "جناح صهيون" مرحلة انتقالية خضعت خلالها الطائرة والبنية التحتية المخصصة لها لأعمال صيانة دورية، واستمرت حتى أغسطس/آب 2023، بتكلفة بلغت 17.5 مليون شيكل (نحو 6 ملايين دولار).

ودخلت الطائرة الخدمة التشغيلية في فبراير/شباط 2024، عبر رحلة إلى أثينا لم يكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على متنها، قبل أن يدشن استخدامها رسميا في أول رحلة له على متنها إلى واشنطن في 22 يوليو/تموز 2024.

ووفقا للبيانات، فقد بدأت فترة التشغيل الفعلية للطائرة في سبتمبر/أيلول 2023، ووافق المكتب على الكشف عن تكاليف تشغيلها حتى نهاية عام 2025.

وفي عام 2023 بلغت نفقات التشغيل نحو 6.27 ملايين شيكل (قرابة مليوني دولار).

وفي عام 2024 بلغت تكاليف التشغيل 34.18 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) جاءت على النحو التالي:

18.28 مليون شيكل (6 ملايين دولار) مدفوعات ثابتة.

8.55 ملايين شيكل (3 ملايين دولار) مدفوعات متغيرة حسب نشاط الرحلات.

7.35 ملايين شيكل (2.5 مليون دولار) مدفوعات لمرة واحدة (تغييرات/ترقيات ومشتريات).

وفي عام 2025 بلغت تكاليف التشغيل 18.67 مليون شيكل (6 ملايين دولار) جاءت على النحو التالي:

13.17 مليون شيكل (4.5 ملايين دولار) مدفوعات ثابتة.

5.5 ملايين شيكل (نحو مليوني دولار) مدفوعات متغيرة حسب نشاط الرحلات.

9 ملايين شيكل (3 ملايين دولار) مدفوعات لمرة واحدة.

انخفاض تكاليف التشغيل

وتشير بيانات إضافية إلى أن إجمالي تكاليف التشغيل للفترة من 2023 إلى 2025 بلغ 60 مليون شيكل (20 مليون دولار)، بينما انخفضت التكاليف في عام 2025 بنسبة تقارب 50% مقارنة بعام 2024. وقد يُعزى ذلك إلى قلة رحلات نتنياهو خلال العام الماضي بسبب أوامر الاعتقال الصادرة بحقه، إذ اقتصرت رحلاته على المجر وعدد قليل من الرحلات إلى الولايات المتحدة.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الكشف عن تكاليف تشغيل كل رحلة من رحلات "جناح صهيون" على حدة، وذلك وفقا للفئات التالية: المبلغ الذي يشمل أجور طاقم الطائرة بالكامل، وتكاليف الأمن، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أي موارد أو بنية تحتية مطلوبة لكل رحلة، مثل الوقود والطعام والاتصالات الهاتفية، واستلام تكاليف التغطية التأمينية لكل سنة تقويمية على حدة، مع التمييز بين تكاليف تأمين الركاب، وتأمين الأمتعة، وأنواع التأمين الإضافية، إن وُجدت.

وبُرّر سبب الرفض بأن "هذه معلومات يشكّل الكشف عنها بالتفصيل انتهاكا لأمن الدولة أو سلامة أو رفاهية أي شخص". كما رُفض للأسباب ذاتها طلب الحصول على تكاليف الصيانة الدورية لكل سنة تقويمية على حدة، بما في ذلك تكاليف صيانة مقصورة الطائرة، والإصلاحات، وتعديلات التصميم، والحماية.

إخفاء معلومات جوهرية

وصرحت المحامية هايدي نيغيف، الرئيسة التنفيذية لحركة حرية المعلومات، قائلة: "من خلال الكشف عن تكاليف تشغيل طائرة "جناح صهيون"، بات واضحا أنها خيار أكثر تكلفة بكثير من استئجار طائرة لاستخدام رئيس الوزراء".

وذكرت أنه من المثير للغضب أن مكتب رئيس الوزراء لا يزال يُخفي معلوماتٍ جوهرية حول التكاليف، بدءا من التحديثات التي أُجريت لمرة واحدة على "جناح صهيون" بتكلفة 7.35 ملايين شيكل (2.5 مليون دولار).