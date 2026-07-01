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فرنسا تتجاوز السويد بثلاثية وتضرب موعدا مع الباراغواي

  • 01 تموز 2026
  • 02:09
فرنسا تتجاوز السويد بثلاثية وتضرب موعدا مع الباراغواي

خبرني - بلغ المنتخب الفرنسي ثمن نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره السويدي بثلاثة أهداف بدون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 45، مستفيدا من تمريرة عثمان ديمبيلي، لينهي "الديوك" الشوط الأول متقدمين بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، عزز برادلي باركولا تقدم فرنسا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 53، بعد تمريرة من مايكل أوليسي، قبل أن يعود مبابي ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 74، بصناعة أوليسي.

وبهذا الفوز، يحجز المنتخب الفرنسي مقعده في ثمن النهائي، حيث يواجه منتخب الباغواي، الذي تأهل على حساب منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، في مواجهة مرتقبة على بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

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