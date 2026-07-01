ترمب يبلغ عن دخل تجاوز 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة

خبرني - أظهرت مراجعة أحدث إقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المالية الثلاثاء، أنه أبلغ عن دخل تجاوز 1.4 مليار دولار من مشروعات عائلته في مجال العملات المشفرة العام الماضي، مما يوضح كيف أصبح يحصل الآن على معظم دخله من الأصول الرقمية التي استفادت من سياساته.

وأظهرت الإقرارات، وهي إفصاحه السنوي لعام 2025 لدى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، أنه تلقى أكثر من 500 مليون دولار من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي مشروع عملات مشفرة شارك هو وأبناؤه في تأسيسه. وأعلن ترامب عن 635 مليون دولار أخرى من بيع عملاته الرقمية الميمية.

وأبلغ الرئيس أيضا عن دخل يزيد عن 80 مليون دولار من تسويات مع شركات إعلامية مختلفة، وملايين الدولارات من دخل شركته التي تمنح ترخيصا باستخدام اسمه لمطوري العقارات في الخارج.

وتقدم هذه الإفصاحات رؤى جديدة عن حجم أرباح الرئيس من تعامل عائلته في العملات المشفرة. وكانت رويترز قدرت سابقا أن عائلة ترمب حققت أرباحا لا تقل عن 2.3 مليار دولار من مستثمرين منذ أن استعاد ترامب الرئاسة.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق بشأن هذه الإقرارات.