القضاء العراقي: استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد

خبرني - أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء، عن استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد مالي.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة، استردت مبلغا ماليا قدره 19 مليار دينار عراقي".

وأوضح البيان ،أنه "جرى استرداد المبلغ في إطار التحقيقات الخاصة بقضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية".

وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمة القوات الأمنية العراقية مقرات ومنازل سياسيين في بغداد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى الأحد أنه تم "اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم البهادلي و12 نائبا على الأقلّ.

غير أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن عملية "صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما، فيما يجري تعقّب آخرين".

وأشار إلى أن "الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال".

وتأتي التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في منتصف تموز، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد.