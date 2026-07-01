نتنياهو: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان

خبرني - أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جنوب لبنان، الثلاثاء، أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله "يشكل تهديدا".

وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه "موقفنا واضح: لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا ويهددنا، فسنبقى هنا".

وخاطب قواته قائلا "بفضل ما تقومون به، يعترف لبنان بإسرائيل، وتعترف إسرائيل بلبنان، ونقول لإيران ولحزب الله: غادرا هذا المكان، فلم يعد لكما مكان هنا ... هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلام".

ودخل لبنان الحرب في 2 آذار بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل قال إنها ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط.

ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة 26 حزيران 2026، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

وأكدت حكومتا لبنان وإسرائيل على حق كل دولة في الوجود بسلام وأمن، وأعلنتا عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بشكل نهائي ومعالجة أسبابه الجذرية، بما ينهي رسمياً حالة الحرب، مع التأكيد على حل جميع القضايا العالقة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.

وينص الاتفاق الإطاري على عملية متبادلة ومتدرجة يستعيد بموجبها الجيش اللبناني السلطة السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية وفق ترتيبات أمنية وآليات تحقق ينظمها ملحق أمني بدعم أميركي.