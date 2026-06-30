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لامين يامال: ما زلت أفضل اختيار إسبانيا على المغرب

  • 30 حزيران 2026
  • 23:29
لامين يامال ما زلت أفضل اختيار إسبانيا على المغرب

خبرني - أكد النجم الشاب لامين يامال أنه لم يندم على اختيار اللعب الدولي لمصلحة منتخب إسبانيا على حساب نظيره المغربي، البلد الذي ينتمي إليه والده، مشيراً إلى أن الهتافات العنصرية التي وجهها مشجعون إسبان تجاه المسلمين كانت مهينة.

وقال يامال في حوار مع إذاعة "كادينا سير" يوم الثلاثاء: ما زلت أفضل اختيار إسبانيا على المغرب، ولا أشعر بالندم تجاه ذلك القرار، أما عن الهتافات المعادية للمسلمين فأظنها مهينة تجاه الإسبان من أصول سنغالية ومغربية وكذلك الإسبان عموماً، لكن أعلم تماماً أن ليس كل الإسبان هتفوا بذلك الهتاف.

ووجه مشجعون إسبان هتافات عنصرية تجاه المسلمين في مباراة إسبانيا ومصر الودية قبل كأس العالم، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية والشعبية هناك.

وتابع: من ردد ذلك الهتاف لا يدرك ما كان يقول. أنا تربيت على طريقة معينة وهم تربوا على طريقة أخرى.

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