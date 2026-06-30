*
الثلاثاء: 30 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

نتنياهو: ما يحدث في تركيا يقلقني

  • 30 حزيران 2026
  • 23:13
نتنياهو ما يحدث في تركيا يقلقني

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما يحدث في تركيا يثير قلقه، معتبرا أن التطورات هناك تأتي في سياق تراجع نفوذ إيران وصعود ما وصفه بمحور آخر تقوده تركيا.

وأضاف نتنياهو أن إيران تمثل "المحور الشيعي المتطرف"، بينما تمثل تركيا "محور الإخوان المسلمين"، على حد تعبيره، منتقدا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إسرائيل والقدس.

وقال إن "400 سنة من حكم الإمبراطورية العثمانية قد انتهت"، مؤكدا أن إسرائيل "دولة قوية" ولن تسمح لأي جهة بتهديد وجودها أو أمنها، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر، كشف نتنياهو أنه أجرى محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن إجراءات قال إنه توقع تنفيذها، مضيفاً أن "جزءاً من ذلك يُنفذ بالفعل"، واصفاً تلك الخطوات بأنها تنفيذ للاتفاق بين الجانبين.

واختتم بالقول إن المنطقة تشهد تراجع قوة وصعود أخرى، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حدود إسرائيل.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أردوغان: لا نكترث لافتراءات إسرائيل الملطخة أيديها بدماء الأبرياء
أردوغان: لا نكترث لافتراءات إسرائيل الملطخة أيديها بدماء الأبرياء
  • 2026-06-30 23:49
دولة عربية مجاورة للأردن تطيح بـ (عرّاب تهريب المخدرات)
دولة عربية مجاورة للأردن تطيح بـ (عرّاب تهريب المخدرات)
  • 2026-06-30 21:03
أردوغان: لا نعير أي اهتمام لافتراءات إسرائيل
أردوغان: لا نعير أي اهتمام لافتراءات إسرائيل
  • 2026-06-30 20:44
العراق.. اعتقال نائبة جديدة ضمن تحقيقات فساد واسعة
العراق.. اعتقال نائبة جديدة ضمن تحقيقات فساد واسعة
  • 2026-06-30 19:51
اسرائيل تعترف: واجهنا قصفًا غير مسبوق خلال الحرب مع إيران
اسرائيل تعترف: واجهنا قصفًا غير مسبوق خلال الحرب مع إيران
  • 2026-06-30 19:05
وزير الداخلية التركي يزور دمشق للقاء الشرع وبحث عودة السوريين طوعا
وزير الداخلية التركي يزور دمشق للقاء الشرع وبحث عودة السوريين طوعا
  • 2026-06-30 18:26