واتساب يودّع أرقام الهواتف ويطلق ميزة أسماء المستخدمين لـ3 مليارات شخص

خبرني - أعلنت "واتساب" عن إطلاق ميزة طال انتظارها تتيح للمستخدمين حجز اسم مستخدم (Username)، ما يسمح بالتواصل ومشاركة الحساب مع الآخرين دون الحاجة إلى الكشف عن رقم الهاتف، مع استمرار اشتراط رقم الهاتف لإنشاء الحساب لأول مرة.

وكانت المنصة، المملوكة لشركة ميتا، تعمل على تطوير هذه الميزة منذ عدة سنوات، قبل أن تكشف اليوم عن تفاصيل آلية عملها.

واعتبارًا من اليوم، أصبح بإمكان المستخدمين حجز أسماء المستخدمين، على أن يبدأ الإطلاق الرسمي للميزة على نطاق واسع في وقت لاحق من العام الجاري.

ويمكن اختيار اسم مستخدم يتراوح بين 3 و35 حرفًا، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وأوضحت "ميتا" أنها ستحتفظ مسبقًا ببعض أسماء المستخدمين الخاصة بالمشاهير وكبار الشخصيات والمنظمات، بينما يمكن لبقية المستخدمين اختيار أي اسم متاح طالما لا يخالف سياسات المنصة.

وأضافت الشركة أن الأنشطة التجارية وصناع المحتوى الذين يرغبون في توحيد هويتهم الرقمية سيتمكنون من استخدام اسم المستخدم نفسه الموجود في حساباتهم على "فيسبوك" أو "إنستغرام" داخل "واتساب"، إذا كان متاحًا.

وسيتلقى المستخدمون إشعارًا بمجرد إتاحة ميزة حجز أسماء المستخدمين في بلدانهم، وبعدها يمكنهم الانتقال إلى الإعدادات > الحساب > اسم المستخدم (Settings > Account > Username) لاختيار الاسم المناسب.

كما ستوفر واتساب خيارًا إضافيًا يتمثل في مفتاح اسم المستخدم (Username Key)، وهو رمز يجب أن يعرفه الآخرون حتى يتمكنوا من مراسلة صاحب الحساب، ما يمنح المستخدمين مستوى إضافيًا من الخصوصية.

وأشارت "ميتا" إلى أن اعتماد نظام الحجز يأتي لتجنب تكرار أسماء المستخدمين بين أكثر من 3 مليارات مستخدم يعتمدون على "واتساب" حول العالم.

وأكدت الشركة أن أسماء المستخدمين لن تكون قابلة للبحث داخل التطبيق، ولن يتمكن من التواصل معك إلا الأشخاص الذين يعرفون اسم المستخدم الكامل، كما يمكن تعطيل الميزة أو تغيير اسم المستخدم في أي وقت.

وقالت أليس نيوتن-ريكس، نائبة رئيس المنتجات في "واتساب": "عندما تتعرف إلى شخص جديد، سواء كان زميلًا في الدراسة أو جارًا أو شخصًا التقيت به في مناسبة، فإن مشاركة رقم هاتفك قد تبدو خطوة كبيرة، لأنه جزء شخصي من هويتك ويرتبط بالعديد من جوانب حياتك. لذلك صُممت أسماء المستخدمين لتمنحك تحكمًا أكبر في من يمكنه رؤية رقم هاتفك."

وفي المرحلة الحالية، سيتعين على المستخدمين مشاركة اسم المستخدم يدويًا، سواء شفهيًا أو عبر رسالة نصية، إذ لا يدعم واتساب حاليًا إمكانية التواصل من خلال رمز QR باستخدام اسم المستخدم فقط.

ورغم أن تطبيقات منافسة مثل "تيليغرام" و"سيغنال" و"Wire" توفر أسماء المستخدمين منذ سنوات لحماية خصوصية أرقام الهواتف، فإن "واتساب"، الذي شهد تغييرًا في قيادته خلال الأسبوع الماضي، بدأ أخيرًا في طرح هذه الميزة لمستخدميه.