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النرويج تقصي ساحل العاج وتتأهل إلى دور الـ16

  • 30 حزيران 2026
  • 21:58
النرويج تقصي ساحل العاج وتتأهل إلى دور الـ16

خبرني - حجز المنتخب النرويجي مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "إيه تي أند تي" بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس، ضمن منافسات دور الـ32.

وتقدم المنتخب النرويجي في الدقيقة 39 عبر أنطونيو نوسا، قبل أن يدرك أماد ديالو التعادل لساحل العاج في الدقيقة 75.

وفي الوقت الذي بدت فيه المباراة متجهة إلى شوطين إضافيين، خطف إرلينغ هالاند هدف الفوز للنرويج في الدقيقة 85، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وبذلك، يضرب المنتخب النرويجي موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي، بعدما حسم منتخب السامبا تأهله عقب فوزه على اليابان بنتيجة 2-1.

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