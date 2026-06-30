آخر تطورات محاكمة فضل شاكر في لبنان

خبرني - أرجأت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى الساعة الواحدة ظهرًا، بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية نقله من سجن وزارة الدفاع في منطقة الريحانية بقضاء بعبدا إلى مقر المحكمة العسكرية في منطقة العدلية بالعاصمة بيروت، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وجاء تعذّر نقله بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت استدعاء طبيب مختص إلى السجن لإجراء فحص طبي والاطمئنان إلى حالته، ما أدى إلى تعطيل إجراءات سوقه إلى المحكمة لحضور جلسة المحاكمة في موعدها المُحدد.

وكان من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة العسكرية خلال جلسة اليوم إلى إفادات تسعة شهود في قضية أحداث عبرا العائدة إلى العام 2013، للإدلاء بشهاداتهم بشأن الاتهامات المنسوبة إلى فضل شاكر في هذه القضية.

في المقابل، لا تزال الأنباء بشأن انعقاد الجلسة متضاربة؛ إذ أفادت مصادر إعلامية بأن الجلسة عُقدت فعليًا عند الساعة الواحدة ظهرًا بعد انتهاء الفحص الطبي وتأمين نقل شاكر إلى المحكمة، بينما تحدثت مصادر أخرى عن عدم إتمام عملية نقله حتى الآن، مع ترجيحات بإرجاء الجلسة إلى موعد جديد خلال الأيام الأولى من شهر يوليو.

ويأتي هذا التطور بعدما كانت المحكمة قد أرجأت جلسة المحاكمة السابقة من 23 يونيو إلى 30 يونيو، بسبب مشاركة عدد من أعضاء هيئة المحكمة في مؤتمر دولي خارج لبنان، ما استوجب تأجيل النظر في القضية إلى نهاية الشهر.

وتُعد جلسة محاكمة فضل شاكر في قضية أحداث عبرا من أبرز المحطات القضائية في مساره القانوني منذ تسليم نفسه طوعًا إلى الجيش اللبناني في أكتوبر 2025، إذ ينظر إليها باعتبارها القضية الأكثر حساسية وتأثيرًا في تحديد مآل الملفات القضائية المرتبطة به، وفق تقديرات قانونية.

وفي سياق متصل، لا تزال الأنباء المتداولة بشأن حالته الصحية تُثير تفاعلًا واسعًا بين جمهوره، لا سيما مع الحديث عن تكليف لجنة طبية مستقلة بتقييم وضعه الصحي، عقب تقدم محاميته أماتا مبارك بطلب لإخلاء سبيله لا يزال قيد الدراسة، في تطور قد ينعكس على مسار القضية خلال المرحلة المقبلة.