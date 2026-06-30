جماهير المكسيك تحاصر فندق الإكوادور بمكبرات الصوت والألعاب النارية

خبرني - لجأت جماهير المنتخب المكسيكي إلى كل الوسائل الممكنة لحرمان لاعبي الإكوادور من النوم، عشية مواجهة المنتخبين في دور الـ32 من كأس العالم، المقررة مساء الثلاثاء على ملعب مكسيكو سيتي.

ومنذ منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، تجمع عشرات المشجعين أمام فندق ويستن في منطقة سانتا فيه الراقية بضواحي العاصمة، مستخدمين مكبرات الصوت والأبواق والدراجات النارية لإزعاج لاعبي المنتخب الضيف ومنعهم من الراحة.

ويُعد التجمع أمام فنادق المنتخبات المنافسة تقليداً راسخاً ومثيراً للجدل في كرة القدم بأميركا اللاتينية، فبينما بدأ في الأصل كوسيلة حماسية لدعم أصحاب الأرض، تحول تدريجياً إلى سلاح نفسي يهدف إلى حرمان المنافسين من نوم هادئ قبل المباريات.

وجرى تنظيم هذه الخطوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتضيف مزيداً من المتاعب إلى وصول منتخب الإكوادور، الذي كان قد وضع خطة للوصول مساء الاثنين في اللحظات الأخيرة، بهدف تقليل تأثير الارتفاع الشاهق لمدينة مكسيكو، التي تقع على ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر.

وللتخفيف من التأثيرات الفسيولوجية للهواء منخفض الأكسجين، يوصي خبراء الطب الرياضي عادة بأحد خيارين: إما التأقلم لفترة لا تقل عن أسبوعين، أو اتباع أسلوب "الوصول المتأخر والمغادرة السريعة"، أي الوصول قبل المباراة بفترة قصيرة لتجنب ظهور الأعراض الحادة.

لكن رحلة الإكوادور من مدينة كولومبوس بولاية أوهايو شهدت مشكلات منذ البداية، إذ اشتكى المدرب سيباستيان بيكاسيسي من تأخر الرحلة الجوية لأكثر من ثلاث ساعات، دون أن يوضح ما إذا كان قد أخذ في الاعتبار فارق التوقيت البالغ ساعتين بين المدينتين.

وقال بيكاسيسي: تأخرنا في الرحلة، ثم استغرق الانتقال إلى الفندق وقتاً طويلاً، وانتهى بنا الأمر في رحلة استمرت تسع ساعات، أي أطول بثلاث ساعات مما كان مخططاً له. لكن الفريق بحالة جيدة ومتحمس، خاصة أننا سنواجه منافساً قدم نتائج جيدة في دور المجموعات.

وازدادت معاناة المنتخب بعدما هبطت طائرته في مطار فيليبي أنخليس الدولي، الذي يقع على بعد نحو 65 كيلومتراً من الفندق، واضطر اللاعبون إلى قطع المسافة إلى منطقة سانتا فيه عبر شوارع العاصمة المعروفة بازدحامها الشديد، والذي تفاقم بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الاثنين.