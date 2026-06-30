بعد شكوى حسام حسن.. استدعاء مدحت العدل للتحقيق

خبرني - أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر شكوى مقدمة من محامي المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن ضد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إلى لجنة الشكاوى، تمهيدًا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إنه تلقى مذكرة رسمية من المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيلًا عن حسام حسن، تتضمن اعتراضًا على منشور نُشر عبر الحساب الشخصي الموثق لمدحت العدل على موقع "فيسبوك"، اعتبره مقدّم الشكوى متضمنًا عبارات مسيئة بحق المدير الفني للمنتخب.

وبناءً على ذلك، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء مدحت العدل للتحقيق والاستماع إلى أقواله، والوقوف على ملابسات الواقعة، قبل اتخاذ القرار النهائي وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

في المقابل، كان مدحت العدل قد أوضح في تصريحات تلفزيونية سابقة أنه لم يقصد الإساءة، مؤكدًا أن تعليقاته جاءت في إطار النقد الرياضي لا أكثر، وأنها لا تنتقص من تاريخ حسام حسن أو إنجازاته.

وأضاف العدل أن ما تم تداوله لم يكن منشورًا عامًا، بل ردًا في محادثة خاصة بين أصدقاء، قبل أن يتم تسريبه ونشره على نطاق واسع، مشيرًا إلى أنه لم يتردد في الاعتذار إذا فهمت تعليقاته بشكل خاطئ أو تجاوزت حدود النقد.