دولة عربية مجاورة للأردن تطيح بـ (عرّاب تهريب المخدرات)

خبرني - أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على من وصفته بـ"عرّاب تهريب المخدرات"، وبحوزته 32 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون، خلال عملية أمنية قرب منفذ عرعر الحدودي في محافظة الأنبار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قالت المديرية، في بيان، إن العملية نُفذت بناءً على "معلومات استخبارية دقيقة وتغذية عكسية محكمة"، أسفرت عن اعتقال المتهم متلبساً وضبط المواد المخدرة التي كان يعتزم تهريبها إلى إحدى دول الجوار.

وأضاف البيان أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تواصل ملاحقة شبكات تهريب السموم المخدرة واستهداف كبار المتاجرين بها"، مؤكداً أن العملية تأتي ضمن جهود "تجفيف منابع التهريب وتعزيز الأمن الداخلي".

وأشار إلى أن الكمية المضبوطة كانت معدّة للتهريب عبر الحدود، في إطار نشاطات تهريب منظمة تستهدف إدخال المخدرات إلى داخل العراق أو تمريرها إلى الخارج.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.