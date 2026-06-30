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الثلاثاء: 30 حزيران 2026
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الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها

  • 30 حزيران 2026
  • 20:51
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأكّد الصفدي إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين خلال الأيام الماضية، وتضامن الأردن المطلق مع البحرين ووقوفه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وثمّن الزياني مواقف المملكة الداعمة للبحرين، وحرص الأردن الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الصفدي والزياني سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين في مختلف المجالات خدمة لمصالحهما المشتركة.

كما بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لإنهاء التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة.

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